Покупательница квартиры Комлевой отвергла мировое соглашение

Комлева хочет вернуть квартиру через суд, но покупательница не согласна на условия.

Народная артистка России, балерина Мариинского театра Габриэла Комлева через своих представителей предложила мировое соглашение покупательнице своей бывшей квартиры в Пушкине. Однако владелица жилья, IT-архитектор из Ленобласти Светлана Пичугова, отвергла это предложение. Об этом рассказала юрист покупательницы Екатерина Медведева, пишет КП-Петербург.

По условиям соглашения, Комлева обязалась перечислить Пичуговой 9,2 млн рублей через безотзывный банковский аккредитив. В ответ покупательница должна была подать заявление в Росреестр и переоформить квартиру обратно на балерину. Судебные расходы каждая сторона покрывает самостоятельно, а само соглашение предполагалось конфиденциальным.

Пичугову не устроила предложенная сумма — она не учитывает инфляцию, расходы на ремонт и рост цен на недвижимость. На эти деньги, по её мнению, невозможно приобрести равноценное жильё. Кроме того, юрист покупательницы выразила сомнения в надёжности схемы с аккредитивом, назвав её потенциально очередной мошеннической уловкой.

Сделка состоялась осенью 2024 года. Квартира была продана за 9,2 млн рублей. В феврале 2025 года Комлева обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, утверждая, что её обманули и забрали деньги. Было возбуждено уголовное дело. В декабре того же года балерина подала иск о признании сделки недействительной. При этом покупательница к мошеннической схеме отношения не имеет.

В апреле 2026 года судебный процесс приостановили для проведения психолого-психиатрической экспертизы Комлевой. Экспертиза завершилась в её пользу, после чего юристы артистки активизировались с предложением мирового соглашения. Однако Пичугова ничего не подписывала, и стороны не пришли к компромиссу. Дело продолжает рассматриваться в суде. Сама Комлева проживает с мужем в просторной квартире на Фонтанке.

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Фото: Piter.TV