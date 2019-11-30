Бальбек оценил введение новых званий на Украине

К 2020 году украинские войска будут полностью соответствовать армиям НАТО.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек негативно отозвался о введение в украинской армии новых званий по стандартам НАТО. Чиновник заявил, что низкопоклонство перед Западом в Киеве дошло и до вооруженных сил, передает РИА "Новости".

Он отметил, что боеспособность армии определяется выучкой, количеством учений и поступлением современного вооружения, а не названием званий. Бальбек напомнил, что западные армии всегда считались высокопрофессиональными и хорошо вооруженными, но в столкновениях с Россией это им не помогло.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков. Вместо него вводится "бригада". К 2020 году страна будет полностью соответствовать армиям НАТО.

Видео: YouTube / UATV Russian