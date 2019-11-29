В стране приняты новые стандарты званий.

Владимир Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков. Новая реформа воинских званий подводит страну к соответствию образам государств-членов НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте местного парламента.

Возвращено с подписью президента говорится в обращении депутатов по поводу закона

Теперь на Украине кроме прапорщиков не будет также мичманов, старших прапорщиков, старшин. Эти должности заменят штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Упраздняется такое понятие как "полк". Вместо него вводится "бригада". К 2020 году страна будет полностью соответствовать армиям НАТО. Ранее в Киеве в 2015 году была принята Военная доктрина, указывающая на данную необходимость.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия запланировала испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Фото: Pixabay.com

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