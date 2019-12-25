Байкер остался без ноги после столкновения с внедорожником в Комарово

В поселке Комарово столкнулись мотоцикл и внедорожник. Байкер получил тяжёлую травму — ему оторвало ногу, пострадавший долгое время оставался в сознании и кричал от боли. Врачи борются за его жизнь.

В поселке Комарово под Петербургом произошло серьёзное ДТП с участием мотоцикла и внедорожника. Как сообщают очевидцы в паблике "Мотосолидарность", удар был настолько сильным, что байкеру оторвало ногу. Сразу после столкновения раздался крик пострадавшего — несмотря на тяжелейшие травмы, он ещё некоторое время находился в сознании. До прибытия скорой помощи мужчине оказывали помощь случайные прохожие.

Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию, где врачи сейчас борются за его жизнь. По предварительным данным, за рулём внедорожника находилась женщина. Она выезжала с парковки и, предположительно, не заметила мотоцикл. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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Фото: Piter.TV