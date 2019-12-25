BMW загорелась в 1-м Рыбацком проезде

Полностью ликвидировать пламя удалось в 15:10.

Иномарка BMW полностью выгорела в Невском районе Петербурга. По информации, полученной от пресс-службы городского Управления МЧС, обошлось без человеческих жертв.

Известие о загоревшемся автомобилев 1-м Рыбацком проезде поступило дежурным службам в 14:35. Приехавшие на место пожарные обнаружили, что огонь охватил весь кузов автомобиля.

Полностью ликвидировать пламя удалось в 15:10. Операцию проводили с участием двух спецмашин и команды из девяти сотрудников МЧС.

Фото: Piter.TV