  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
BMW загорелась в 1-м Рыбацком проезде
Сегодня, 15:55
123
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

BMW загорелась в 1-м Рыбацком проезде

0 0

Полностью ликвидировать пламя удалось в 15:10.

Иномарка BMW полностью выгорела в Невском районе Петербурга. По информации, полученной от пресс-службы городского Управления МЧС, обошлось без человеческих жертв.

Известие о загоревшемся автомобилев 1-м Рыбацком проезде поступило дежурным службам в 14:35. Приехавшие на место пожарные обнаружили, что огонь охватил весь кузов автомобиля.

Полностью ликвидировать пламя удалось в 15:10. Операцию проводили с участием двух спецмашин и команды из девяти сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что на Бестужевской загорелось бесхозное здание.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии