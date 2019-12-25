БДТ вернет деньги за билеты, приобретенные для зрителей младше 16 лет

Согласно новым ограничениям, с 4 декабря, зрители младше 16 лет не будут допускаться на представления в театры.

Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова вернет деньги за билеты, приобретенные для зрителей младше 16 лет. Информация опубликована на официальной странице театра в Instagram.

Согласно новым ограничениям, с 4 декабря, зрители младше 16 лет не будут допускаться на представления в театры.

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Деньги за билеты вернут в полном объеме. Бумажные билеты можно вернуть в кассе, инструкция по возвращению электронных билетов находится в разделе "Визит в театр" на сайте БДТ.

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Фото: Piter.TV