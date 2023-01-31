БЦ "Энергия" в Петербурге выставлен на торги за 735 млн рублей

Продажа объекта проводится в рамках процедуры конкурсного производства, начатого в отношении бывшего собственника здания, признанного банкротом.

Бизнес-центр "Энергия", расположенный на Ленинском проспекте, дом 168А, выставлен на продажу за 735 млн рублей. Информация о торгах размещена на федеральном ресурсе банкротства.

Продажа объекта проводится в рамках процедуры конкурсного производства, начатого в отношении бывшего собственника здания — ООО "Энергия", признанного банкротом.

Общая площадь бизнес-центра достигает 10,9 тыс. кв.м. Стоит учесть, что помещение имеет юридические обременения, включая активные арендные договоры. Кроме самого здания, лот включает прилегающий земельный участок площадью 4,7 тысяч кв.м.

Первая продажа назначена на 8 декабря 2025 года.

Фото: сайт бизнес-центра Энергия