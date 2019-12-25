Азербайджан заявил об эвакуации армянских войск из Степанакерта

Ночью ситуация оставалось стабильно напряженной.

Министерство обороны Азербайджана заявило об эвакуации армянских войск из Степанакерта, столицы непризнанной нагорно-карабахской республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что до утра по всей линии фронта шли ожесточённые бои, армия Азербайджана атаковала по основным направлениям, была ограничена свобода передвижений армянских подразделений.

Азербайджанская армия нанесла огневой удар по Степанакерту, после чего, по сообщения Минобороны Азербайджана, личный состав вооружённых частей Армении понёс большие потери, многие были ранены.

Пресс-служба Армии обороны Карабаха заявила, что ночью ситуация оставалось стабильно напряженной, но обстановка на передовой не изменилась. Бои велись только на определённых участках.

Ранее Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по Карабаху.

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