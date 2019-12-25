Автовоз собрал автобусную пробку на Руставели

Два транспортных средства не поделили дорогу.

Ранним утром 4-го декабря на улице Руставели заметили скопление автобусов. Причиной стало ДТП, участниками которого стали автовоз и один автобус, сообщили петербуржцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, грузовой транспорт подрезал общественный на повороте. На кадрах видно, что из-за аварии образовалась пробка.

На данный момент серьезных заторов на проспекте, согласно "Яндекс. Картам", нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что каршеринг остановил движение общественного транспорта на Лиговском.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK