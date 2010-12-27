Автор диссертации о власовском движении ждал, что его лишат степени доктора наук

Минобрнауки отменило присуждение степени доктора наук историку Кириллу Александрову, защищавшему в 2016 году диссертацию о власовском движении.

Министерство образования и науки отменило присуждение степени доктора исторических наук петербургскому историку Кириллу Александрову. Ученый в 2016 году защитил диссертацию о власовском движении. В своей работе он стрался разобраться, кто и почему вступал в ряды соединения, сражающегося против Советского Союза в 1943-1946 годах.

Решение о присуждении ученой степени Санкт-Петербургским институтом истории РАН было отменено 26 июля приказом министерства.

Сам ученый рассказал "Фонтанке", что с середины лета ожидал отзыва его диплома доктора наук. Однако о приказе Минобрнауки узнал от журналистов. Он также сказал, что ему предлагали изменить основные положения диссертации. Но не уточнил, кто это предлагал сделать.