Автор "Гоголя" снимет международный хоррор для студии Тимура Бекмамбетова

Ленту снимут в в screenlife-формате, придуманном режиссером Тимуром Бекмамбетовым.

Режиссёр Егор Баранов, снявший "Гоголя" с Александром Петровым, снимет международный хоррор. Об этом компания Bazelevs, принадлежащая Тимуру Бекмамбетову.

Продажи прав на картину под названием "Resurrected" ("Воскресшие ") начали на кинофестивале в Торонто, который проходит с 5 по 15 сентября. Сюжет фильма развернется в мире будущего, где люди научились воскрешать мертвых. Главный герой Стэнли работает служителем виртуальной церкви Ватикана и именного его сына, погибшего в автокатастрофе, решают воскресить. В последствии становится ясно, что живые мертвецы не подаются контролю, и герою предстоит выяснить, как остановить апокалипсис.

Для Егора Баранова "Воскрешение" станет первым международным проектом. Bazelevs планирует снять картину в screenlife-формате, в котором ранее вышли картины "Убрать из друзей", "Profile" и "Поиск". Жанр, придуманный Бекмамбетовым, представляет собой действие, которое происходит на экранах девайсов, за которыми наблюдает главный герой.

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Фото: скриншот из фильма "Гоголь"