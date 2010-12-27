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Автомобилистам придется потерпеть неудобства на центральных дорогах
Сегодня, 13:48
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Shdaria
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Автомобилистам придется потерпеть неудобства на центральных дорогах

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Петербургских водителей снова ждут неудобства на дорогах в центре города.

В конце сентября в центре Петербурга появится выделенная дорожная полоса для общественного транспорта. Изменения коснется участка от Адмиралтейской набережной до Невского проспекта.

В пресс-службе СПб ГКУ "ДОДД Петербурга" сообщили, что неподалеку от Дворцовой площади  продолжат выделенную полосу для общественного транспорта, которая уже находится на Невском проспекте. Новшества начнут действовать с 23 сентября. Напомним, ранее мы сообщали о том, что на развязке КАД с Обуховской Обороны закроют съезд к метро "Пролетарская"

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , пробки спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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