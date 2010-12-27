Автомобилистам придется потерпеть неудобства на центральных дорогах

Петербургских водителей снова ждут неудобства на дорогах в центре города.

В конце сентября в центре Петербурга появится выделенная дорожная полоса для общественного транспорта. Изменения коснется участка от Адмиралтейской набережной до Невского проспекта.

В пресс-службе СПб ГКУ "ДОДД Петербурга" сообщили, что неподалеку от Дворцовой площади продолжат выделенную полосу для общественного транспорта, которая уже находится на Невском проспекте. Новшества начнут действовать с 23 сентября. Напомним, ранее мы сообщали о том, что на развязке КАД с Обуховской Обороны закроют съезд к метро "Пролетарская".