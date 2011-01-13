Автомобилисты два часа простояли на переезде в Металлострое

Пробка в районе растянулась на несколько десятков метров.

Вечером в среду, 18 ноября, почти в час-пик в Металлострое на улице Труда собралась длинная пробка из-за вставшего поезда. Об этом сообщило издание "АиФ-Петербург".

В сторону города Колпино петербуржцы стояли более двух часов, однако позже движение восстановили. Пробка растянулась на несколько десятков метров. Отмечается, что некоторые пешеходы решили перелезть через вагоны, а вот автомобилистам пришлось покорно ожидать очереди. По какой причине "товарняк" остановился на переезде более, чем на два часа, пока неизвестно. Жители района уточняют, что такие ситуации происходят часто.

Ранее мы писали, что проспект Ветеранов стал одним из самых протяженных проспектов в городе после открытия нового участка.

Фото: vk.com/spb_today