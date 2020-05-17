Автомобили Skoda вновь подешевели на 300 000 рублей

В мае 2020 года чешская компания Skoda объявила снижение цен на ряд своих автомобилей на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.
Выгоднее всего цена упала на модельный ряд Superb. Автомобили можно приобрести со скидкой в 300 000 рублей.
Кроссоверы Skoda Kodiaq предлагают купить дешевле на 235 000 рублей.
Skoda Octavia можно купить со скидкой почти в 200 000 рублей меньше, а при покупке нового Skoda Rapid можно сэкономить до 150 000 рублей. На кроссоверы Skoda Karoq цена может снизиться до 105 000 рублей.
Ранее: Hyundai рассказал о новинках для России
Видео: YouTube / ŠKODA
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все