Автомобили Skoda вновь подешевели на 300 000 рублей

Покупателям предлагают скидки минимум на пять автомобилей.

В мае 2020 года чешская компания Skoda объявила снижение цен на ряд своих автомобилей на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Выгоднее всего цена упала на модельный ряд Superb. Автомобили можно приобрести со скидкой в 300 000 рублей.

Кроссоверы Skoda Kodiaq предлагают купить дешевле на 235 000 рублей.

Skoda Octavia можно купить со скидкой почти в 200 000 рублей меньше, а при покупке нового Skoda Rapid можно сэкономить до 150 000 рублей. На кроссоверы Skoda Karoq цена может снизиться до 105 000 рублей.

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Видео: YouTube / ŠKODA