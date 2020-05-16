Hyundai рассказал о новинках для России

Компания готовится выпустить четыре новых автомобиля.

Осенью компания Hyundai планирует выпустить на российский рынок несколько новых моделей. Об этом "Известиям" сообщил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

По его словам, в к выходу в РФ готовятся две модели Hyundai — полноразмерный кроссовер Palisade и новое поколение седана Elantra. Помимо этого компания планирует начать продавать две модели премиального суббренда Genesis. Речь идет о внедорожнике GV80 и новом поколении седана G80.

Внедорожник Palisade для России планируется презентовать в октябре, а первые товарные автомобили будут переданы покупателям в ноябре

Алексей Калицев

Видео: YouTube / HyundaiUSA