Hyundai рассказал о новинках для России

Осенью компания Hyundai планирует выпустить на российский рынок несколько новых моделей. Об этом "Известиям" сообщил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.
По его словам, в к выходу в РФ готовятся две модели Hyundai — полноразмерный кроссовер Palisade и новое поколение седана Elantra. Помимо этого компания планирует начать продавать две модели премиального суббренда Genesis. Речь идет о внедорожнике GV80 и новом поколении седана G80.
Внедорожник Palisade для России планируется презентовать в октябре, а первые товарные автомобили будут переданы покупателям в ноябре
Алексей Калицев
Видео: YouTube / HyundaiUSA
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