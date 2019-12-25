Водитель каршеринга снес столб в Колпино и улетел в кювет

Столб упал на забор частного дома.

нУтром в понедельник, 24 мая, произошла авария с участием каршеринга, передают очевидцы в соцсетях.

Водитель не справился с управлением на Пролетарской улице в Колпино, из-за чего автомобиль уехал в кювет, врезавшись в столб, а тот упал на забор частного дома. Судя по фото, у машины помялся капот, ее вытаскивает эвакуатор. Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Ранее мы писали, что в лифте на Чарушинской мужчина приставал к 8-летней девочке.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте