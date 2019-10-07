Автолюбитель пригрозил в пробке петербуржцам топором 

Мужчина очень хотел проехать по обочине.

В понедельник, 7 октября, петербуржцы рассказали о неадекватном водителе, который угрожает топором. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

По словам пострадавших, мужчина стремился обогнать пробку по обочине. В машине находился ребенок. Неадекватный водитель напугал петербуржцев.

Ну капец из-за того, чтобы объехать теперь топорами угрожают. А что дальше? стрелять будут? возмущаются горожане

Отметим, что в петербургские водители не первый раз применяют топоры для разрешения споров. Так, в прошлом году шокирующий инцидент произошел на перекрестки улицы Зольной и Новочеркасского проспекта. Водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и "подрезал" водителя Land Rover. В итоге два участника движения решили выяснить отношения "на месте". В итоге из Mitsubishi вышла женщина, она направилась ко второму участнику дорожного происшествия для разборок, но предательски была обрызгана перцовым баллончиком.Вслед за пострадавшей выбежал мужчина, который пригрозил обидчику топором. Дело дошло до суда.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти опрокинулся микроавтобус из Таллина.

Видео: признавашки дтп и чп/петербург