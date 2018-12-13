"Перцовый баллончик против топора": петербуржцы не поделили дорогу  

Один из участников конфликта намерен довести дело до суда.

В понедельник, 29 апреля, в Центральном районе, после ДТП, водители "взялись" за перцовый баллончик и топор. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Шокирующий инцидент произошел на перекрестки улицы Зольной и Новочеркасского проспекта. Так, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и "подрезал" водителя Land Rover. В итоге два участника движения решили выяснить отношения "на месте". В итоге из Mitsubishi вышла женщина, она направилась ко второму участнику дорожного происшествия для разборок, но предательски была обрызгана перцовым баллончиком.

Вслед за пострадавшей выбежал мужчина, который пригрозил обидчику топором. Взаимные угрозы закончились дракой автовладельцев. Кроме того, один из горожан нанес несколько ударов топором по автомобилю. Один из участников конфликта намерен довести дело до суда.

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Фото:дтп и чп петербург/вк