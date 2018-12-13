Пьяный петербуржец получил условный срок за разбитые окна соседей 

Он пообещал судье, что "больше так не будет".

В Петербурге осудили горожанина, который в алкогольном опьянении разбил окна соседям. Об этом информирует Объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, что 12 апреля, Владимир Завалин пустился в необычное приключение по балконам соседей. Инцидент произошел на Пражской улице, 15.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, раскаялся в содеянном, заверил суд в недопустимости противоправного поведения в будущем сказано в сообщении

Во время прогулки претербургский "человек-паук" разбил три стекла. Суд постановил, что подсудимый нанес ущерб на сумму 18 500 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржца взяли под стражу из-за публикации интимных фото экс-жены

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