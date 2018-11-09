В Ленобласти опрокинулся микроавтобус из Таллина

Медицинская помощь понадобилась троим пассажирам. Все после этого были отпущены в удовлетворительном состоянии.

В Ленинградской области прибалтийский микроавтобус врезался в дерево, а затем опрокинулся. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Около 7 утра в Волосовском районе на 89-ом километре трассы "Нарва" автомобиль Volkswagen Caravelle съехал в кювет, наехал на дерево и перевернулся. Медицинская помощь понадобилась троим пассажирам. Все после этого были отпущены в удовлетворительном состоянии.

Микроавтобус следовал из Таллина в Нижний Новгород.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на Суздальском шоссе.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"