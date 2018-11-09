В Ленобласти опрокинулся микроавтобус из Таллина

В Ленинградской области прибалтийский микроавтобус врезался в дерево, а затем опрокинулся. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Около 7 утра в Волосовском районе на 89-ом километре трассы "Нарва" автомобиль Volkswagen Caravelle съехал в кювет, наехал на дерево и перевернулся. Медицинская помощь понадобилась троим пассажирам. Все после этого были отпущены в удовлетворительном состоянии.
Микроавтобус следовал из Таллина в Нижний Новгород.
Ранее четыре автомобиля столкнулись на Суздальском шоссе.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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