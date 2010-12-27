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Четыре автомобиля столкнулись на Суздальском шоссе
Сегодня, 10:47
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IRINA_CHALKINA

Четыре автомобиля столкнулись на Суздальском шоссе

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Образовалась пробка в 7 баллов.

В понедельник, 7 октября, Северную столицу сковали пробки из-за многочисленных аварий. Так, на Суздальском шоссе образовался затор в 7 баллов из-за паровозика из четырех автомобилей. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

О пострадавших никакой информации нет. 

Четверо размотались на Суздальском шоссе на путепроводе в сторону Энгельса. Объезд по правому ряду

рассказывает очевидец

Аналогичная ситуация произошла на Ленинском проспекте и на перекрёстке Измайловского проспекта и набережной Обводного канала.

Согласно данным сервиса  "Яндекс.Пробок", самые длинные заторы образовались на Заневском проспекте и проспекте Косыгина. Там водители не могут попасть на работы из-за 9-балльных пробок. 

Ранее мы сообщали о том, что на Арсенальной набережной машина сбила перебегающего пешехода.

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: дтп, новости спб, пробки спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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