Четыре автомобиля столкнулись на Суздальском шоссе

Образовалась пробка в 7 баллов.

В понедельник, 7 октября, Северную столицу сковали пробки из-за многочисленных аварий. Так, на Суздальском шоссе образовался затор в 7 баллов из-за паровозика из четырех автомобилей. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

О пострадавших никакой информации нет.

Четверо размотались на Суздальском шоссе на путепроводе в сторону Энгельса. Объезд по правому ряду рассказывает очевидец

Аналогичная ситуация произошла на Ленинском проспекте и на перекрёстке Измайловского проспекта и набережной Обводного канала.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробок", самые длинные заторы образовались на Заневском проспекте и проспекте Косыгина. Там водители не могут попасть на работы из-за 9-балльных пробок.

Ранее мы сообщали о том, что на Арсенальной набережной машина сбила перебегающего пешехода.

Фото:дтп и чп петербург/вк