Автокран раздавил легковушку в Петербурге

Утром, 30 ноября, в Петербурге произошло ДТП с участием автокрана и легковушки. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автомобили не поделили проезжую часть на перекрестке Дальневосточного проспекта и Народной улицы. Судя по фотографии с места происшествия, водитель легковушки намеревался проскочить перед автокраном, но не успел.

Пострадавших в аварии нет. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: появилось видео момента аварии на Дальневосточном проспекте.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"