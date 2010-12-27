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Автокран раздавил легковушку в Петербурге
Сегодня, 16:49
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EvaRaskol

Автокран раздавил легковушку в Петербурге

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Утром, 30 ноября, в Петербурге произошло ДТП с участием автокрана и легковушки. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автомобили не поделили проезжую часть на перекрестке Дальневосточного проспекта и Народной улицы. Судя по фотографии с места происшествия, водитель легковушки намеревался проскочить перед автокраном, но не успел. 

Пострадавших в аварии нет. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: появилось видео момента аварии на Дальневосточном проспекте.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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