Появилось видео момента аварии на Дальневосточном проспекте

На перекрестке врезались два автомобиля.

В Невском районе Петербурга 28 ноября произошла авария. Сегодня, 30 ноября, в сети появилась запись с видеорегистратора, куда попал момент ДТП.

На видео с места происшествия видно, как "Киа Соул" едет по Дальневосточному проспекту со стороны Народной улицы и, совершая левый поворот, не пропустил "Фольксваген Кадди". Последний автомобиль двигался во встречном направлении на зеленый свет.

По словам свидетеля аварии, водитель "КИА" после случившегося возмущался тем, что "Фольксваген" слишком быстро летел.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мужчина на каршеринге залетел под грузовик.

Видео: Сергей Попов / ВКонтакте