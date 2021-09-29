Автобус устроил массовое ДТП на севере Петербурга

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла 8 апреля в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Инцидент случился в районе пересечения проспекта Энгельса и 8-го Верхнего переулка около полудня.

По предварительной информации правоохранительных органов, водитель рейсового автобуса марки ПАЗ допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Mercedes. В результате удара легковая машина по инерции врезалась в Toyota, которая затем столкнулась с Kia. Таким образом, на дороге возникла цепная авария с участием нескольких транспортных средств.

В результате происшествия травмы получили четыре пассажирки автобуса. Их возраст составляет от 25 до 76 лет. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказали помощь. По имеющимся данным, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Судя по дорожной обстановке, движение на участке после аварии оставалось затрудненным. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и детали произошедшего.

