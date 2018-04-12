В Подмосковье страшное ДТП: автобус с 40 детьми попал в аварию

Водитель автобуса, который попал в лобовое ДТП, погиб на месте.

Сегодня, 12 апреля в Подмосковье произошла страшная авария: автобус с 40 детьми столкнулся с легковым автомобилем, об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

Водитель автобуса скончался на месте. В результате лобового столкновения, 7 детей пострадали, им потребовалась медицинская помощь. Также известно, что в салоне автобуса находились 54 человека, из них 40 человек - дети. Они возвращались в Клин с экскурсии в Ногинск.

На месте работают все необходимые службы.

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