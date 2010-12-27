Автобус превратил "жигули" в бесформенную массу

На Московском шоссе произошло ДТП с летальным исходом.

Страшное ДТП произошло вечером 17 марта в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщают очевидцы, на Московском шоссе столкнулись авто отечественного производства и автобус.

Известно, что инцидент произошел в 22:50 на 678-м километра шоссе. По предварительной версии, водитель "жигулей" оказался на встречной полосе движения, где в этот момент ехал автобус MAN. В результате лобового столкновения, ВАЗ-2104 превратился в красный ком метала.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в результате случившегося водитель 1987 года рождения, который управлял легковушкой, погиб на месте от травм несовместимых с жизнью.

Напомни, ранее Piter.tv сообщал, что в Невском районе иномарка погнула осветительный столб.