В Невском районе иномарка погнула осветительный столб

Есть пострадавшие.

В ночь на 18 марта в Невском районе Санкт-Петербурга произошла страшная авария. Как сообщают очевидцы, в результате ДТП пострадали два человека, один из них несовершеннолетний.

По информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, примерно в час ночи водитель легковушки Hyundai Elantra не справился с управлением и врезался в осветительный столб околло дома 15 по Народной улице.

Известно, что мужчина 1960 году рождения, находящийся за рулем, получил серьезные травмы. Вместе с ним в машине находился 16-летний юноша, который получил травмы средней тяжести. Обоих увезли в больницу.

Пользователи соцсетей добавили, что от удара опора покосилась. По предварительной версии, мужчина ехал на большой скорости. На фотографиях видно, что машина превратилась в груду железа. Очевидцы не поверили, что после такого удара можно выжить.

Причины ночного ДТП устанавливаются. В результате случившегося, трамваи ходили через мост Александра Невского. Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге Lamborghini попал в аварию с трамваем и легковушкой.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург