Крейсер "Аврора" отмечает 120-летие со дня первого спуска на воду

Сегодня, 24 мая, легендарный крейсер "Аврора" отмечает 120-летие со дня спуска на воду.
Известно, что пока массовые мероприятия в музее-корабле приостановлены из-за коронавируса. Но личный состав не останется без внимания: им вручат медали.
Корабль участвовал в русско-японской войне, но мировую известность ему принес холостой выстрел 25 октября 1917 года, который стал сигналом к штурму Зимнего дворца.
Несмотря на возраст, крейсер оснащен самым современным оборудованием. На нем и сегодня несут службу моряки Военно-Морского флота.
Ранее мы сообщили, что "Аврора" готовится праздновать 120-летие спуска на воду.
Фото: Крейсер "Аврора" / Вконтакте
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