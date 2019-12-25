Авито: половина жителей Санкт-Петербурга считает, что в школе стало больше домашних заданий со времён их детства

Аналитики Авито узнали у жителей Санкт-Петербурга о том, как они и их дети справляются со школьной домашней работой. Выяснилось, что большинство опрошенных помогает своим детям с заданиями. При этом половина считает, что с момента их учебы в школе домашние задания стали объемнее, а треть — что сложнее. А самым трудным предметом для детей и взрослых оказалась математика.

Школьные домашние задания могут вызывают затруднения, поэтому 93% жителей Санкт-Петербурга помогают с ними своим детям. Причем 33% родителей делают это регулярно, 41% — периодически, а 19% — редко. При этом женщины помогают детям с домашней работой чаще, а из возрастных групп в основном это делает молодежь в возрасте до 34 лет.

Задания могут отнимать у школьников ощутимую часть свободного времени. Однако больше трети (37%) опрошенных отмечают, что у их детей на "домашку" уходит от 1 до 2 часов в день. 31% ответили, что их дети тратят на нее и вовсе до часа в день. По мнению 23% опрошенных, домашняя работа у их детей занимает от 2 до 3 часов. Также 7% утверждают, что их дети тратят на нее еще больше времени.

Чаще всего дети жалуются на трудности, делая задания по математике (42%), а также иностранным (29%) и русскому языкам (28%). А вот физика и химия, которые часто считают самыми сложными предметами, вызывают проблемы у 15% детей опрошенных.

Родителям, в свою очередь, сложнее всего даются математика и иностранные языки (29%). Также у 18% возникают трудности с физикой, у 17% — с химией, а у 16% — с русским языком. Примечательно, что мужчины реже сталкиваются со сложностями во время помощи с заданиями по математике, но чаще — при решении заданий по информатике и рисованию или труду.

При этом 56% родителей считают, что с момента их учебы в школе домашняя работа стала объемнее — им кажется, что в детстве они тратили меньше времени на учебу за пределами уроков. Так чаще других отвечали респонденты в возрасте 18-24 лет (67%). А 37% полагают, что задания стали сложнее, поскольку сами иногда в них теряются. Такой ответ в основном выбирали опрошенные старше 45 лет.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")