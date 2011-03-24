Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВО.

Авиация "Южной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 сентября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили. Эксперт уточнил, что противник лишился боевой машины пехоты, двух установок реактивной системы залпового огня, гаубицы "Мста-Б", станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, пяти минометов со 120-мм калибром, 11 единиц автомобильной техники. Дополнительно экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразили живую силу противника в районе Предтечино Донецкой Народной Республики.

Военнослужащие смогли отразить две атаки Вооруженных сил Украины на марьинском и авдеевском направлениях, а также уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника, находившихся в районе Андреевки.

Подразделения отразили две атаки штурмовых групп 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад на марьинском и авдеевском направлениях. Георгий Минесашвили, глава пресс-службы "Юга"

Артиллерия российской ликвидировала шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке.

Шойгу: обстановка в мире обязывает страны СНГ иметь сильные вооруженные силы.

Фото и видео: Минобороны России