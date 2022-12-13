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Авиацией МЧС России сброшено более 170 тонн воды на очаги пожаров в Курганской области

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Задания в регионе выполняют Ми-*, Бе-200 и Ил-76.

Российская авиация ГУ МЧС сбросила более 170 тонн воды на очаги природных пожаров, которые распространились по территории Курганской области. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделали представители экстренного ведомства страны. Известно, что возгорания региональные специалисты ликвидируют в Кетовском, Мишкинском, Юргамышском муниципальных округах, а также в пригороде административного центра. Известно, что вертолет Ми-8 осуществляет в воздушном пространстве сбросы воды на очаги ландшафтного пожара в Мишкинском и Юргамышском муниципальных округах, а самолет Бе-200 ЧС занимается тушением очага, который находится вблизи микрорайона Утяк. Экипаж Ил-76 привлечен к ликвидации последствий воспламенения вблизи микрорайона на Шепотково города Кургана.

С начала года в Петербурге произошло более 200 квартирных пожаров.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России

Теги: авиация, гу мчс, курганская область, лесные пожары
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России, Пожар,

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