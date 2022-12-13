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С начала года в Петербурге во время пожаров погибли 37 человек
Сегодня, 16:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С начала года в Петербурге во время пожаров погибли 37 человек

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Также пострадали в этом году 75 человек.

С начала года в Петербурге (по данным на 25 апреля) в многоквартирных и одноквартирных жилых домах произошло 278 пожаров. За аналогичный период 2022 года зарегистрировали 279 возгораний. Об этом "Невские Новости" узнали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

За этот период текущего года на пожарах погибли 37 взрослых (в 2022 году – 40). Также пострадали в этом году 75 человек, в том числи четыре ребёнка.

Причинами большинства пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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