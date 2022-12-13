На Удельном проспекте после пожара в заброшенном гараже нашли труп мужчины

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Предположительно, это 43-летний гражданин Беларуси.

В Выборгском районе Петербурга после пожара в гараже нашли труп неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

Ночью 25 апреля поступило сообщение о пожаре на Удельном проспекте. В результате выезда установлено, что произошло возгорание заброшенного гаража. Там после тушения пожара был обнаружен труп полностью обгоревшего неизвестного мужчины (предположительно, 43-летний гражданин Беларуси).

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Фото: Piter.tv