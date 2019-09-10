На Рижском проспекте столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль

Снимки с места аварии появились в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. По комментариям очевидцев, все участники аварии живы, только мотоциклист получил перелом руки.
Определить виновного в столкновении у очевидцев не получилось однозначно:
"Виновата тойота! Мотоцикл ехал в своём ряду, тойота повернула налево, обогнув стоявших, пропускающих поток и встала, киа успела оттормозиться, мотоциклист нет". – Tanya Plitina
"Виноват даун на мотоцикле как обычно" – Igor Morozov
На место уже прибыли скорая и ДПС.
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Фото: Nikita Kiselev, ВКонтакте
Видео: Alexander Smirnov, Вконтакте
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