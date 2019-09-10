На Рижском проспекте столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль

Обошлось без жертв.

Снимки с места аварии появились в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. По комментариям очевидцев, все участники аварии живы, только мотоциклист получил перелом руки.

Определить виновного в столкновении у очевидцев не получилось однозначно:

"Виновата тойота! Мотоцикл ехал в своём ряду, тойота повернула налево, обогнув стоявших, пропускающих поток и встала, киа успела оттормозиться, мотоциклист нет". – Tanya Plitina

"Виноват даун на мотоцикле как обычно" – Igor Morozov

На место уже прибыли скорая и ДПС.

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Фото: Nikita Kiselev, ВКонтакте

Видео: Alexander Smirnov, Вконтакте