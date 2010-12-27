Два автомобиля столкнулись на Благодатной

Фотографии жесткой аварии появились в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.
В комментариях к посту очевидцы сообщают, что видели BMV летящей по трамвайным путям.
"а он (Тойота, прим. Piter.TV) толи повернуть во двор хотел толи развернуться через двойную сплошную" – Vadim Kovalev
"Оба нарушили, дедушка в тойоте в крайне тяжёлом состоянии услышал от гаишника", – Vadim Kovalev
Ранее в Piter.TV: В БЦ на Петроградской набережной на женщину упал потолок
Фото: Vladimir Vorobyov, Вконтакте
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