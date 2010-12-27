Фонд имущества продал аварийное здание за ТРК "Пик"

Сумма сделки составила 67 тысячи рублей за один квадратный метр.

Фонд имущества Петербурга продал аварийное здание, за которым располагается торговый комплекс "Пик". Нежилой дом на Гороховой улице реализован за 230 миллионов.

На данный момент подлежит полной реконструкции. После восстановления он будет использоваться в административных целях. В общей сложности территория комплекса занимает 3, 5 тысячи га. На собственность рассчитывали два претендента.

В пресс-службе ведомства также отметили, что в ближайшее время будет реализован еще один дом на Гороховой улице. Здание занимает четыре этажа. Сейчас помещение находится в программе приватизации на 2018 год. Торги состоятся в конце ноября.

Напомним, что КГИОП просит Прокуратуру возбудить дело из-за аварийности особняка Веге.

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