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КГИОП просит Прокуратуру возбудить дело из-за аварийности особняка Веге
Вчера, 13:35
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lesjasap
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КГИОП просит Прокуратуру возбудить дело из-за аварийности особняка Веге

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В третий раз Комитет пытается начать разбирательство действий экс-собственника объекта.

КГИОП в третий раз пытается возбудить уголовное дело в отношении компании "Пигмент", которая является бывшим собственником объекта культурного наследия, дома Веге. Организация должна была выполнить консервацию здания, но не осуществила возложенные на себя обязательства. Представители Смольного обратились в Прокуратуру, чтобы дать расследованию ход.

В КГИОПе считают, что экс-владелец нанес значительный ущерб дому. Ранее в невском отделении МВД дважды отказывали в просьбе заявителя о возбуждении  уголовного дела. Представители закона не находили достаточных доказательств.

Состояние конструкций и отделки здания неудовлетворительное, местами – аварийное

рассказали в КГИОП

На данный момент домом  Веге управляет другое предприятие. Оно будет приведено в порядок к 2022 году. В помещениях организую противоаварийные работы. По результатам обследования подрядчик составит реставрационный план.

Ранее Piter.tv писал о том, что архитектурный памятник восстановят на частные средства

Фото: КГИОП

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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