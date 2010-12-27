КГИОП просит Прокуратуру возбудить дело из-за аварийности особняка Веге

В третий раз Комитет пытается начать разбирательство действий экс-собственника объекта.

КГИОП в третий раз пытается возбудить уголовное дело в отношении компании "Пигмент", которая является бывшим собственником объекта культурного наследия, дома Веге. Организация должна была выполнить консервацию здания, но не осуществила возложенные на себя обязательства. Представители Смольного обратились в Прокуратуру, чтобы дать расследованию ход.

В КГИОПе считают, что экс-владелец нанес значительный ущерб дому. Ранее в невском отделении МВД дважды отказывали в просьбе заявителя о возбуждении уголовного дела. Представители закона не находили достаточных доказательств.

Состояние конструкций и отделки здания неудовлетворительное, местами – аварийное рассказали в КГИОП

На данный момент домом Веге управляет другое предприятие. Оно будет приведено в порядок к 2022 году. В помещениях организую противоаварийные работы. По результатам обследования подрядчик составит реставрационный план.

Ранее Piter.tv писал о том, что архитектурный памятник восстановят на частные средства.

Фото: КГИОП