Местами экскурсии станут площадь Искусств, Михайловский сквер, памятник Пушкину.

Петербуржцы и туристы смогут прогуляться по центральным улицам и проникнуться юмором произведений Даниила Хармса. Голос писателя и его супруги поможет погрузиться в атмосферу того времени и узнать удивительные переплетающиеся истории, позволяющие по-новому взглянуть на город. Местами экскурсии станут площадь Искусств, Михайловский сквер, памятник Пушкину.

Адрес: пл. Искусств

Возрастное ограничение: 16+

Цена: 899 рублей

Фото: ВК / Аудиоспектакль-прогулка "Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС!".