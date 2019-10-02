Артем Дзюба открыл счет в матче "Зенита" с "Бенфикой"

Матч начался в 22:00 на "Газпром Арене".

"Зенит" открыл счет в матче с "Бенфикой". В ворота противника забил нападающий Артем Дзюба, сообщил корреспондент Piter.TV.

Игрок сине-бело-голубых принес очко команде на 22-й минуте матча.

В пресс-службе сине-бело-голубых отметили, что для Дзюбы забитый мяч стал 58-м в 153 матчах за петербургский клуб.

Напомним, соперником "Зенита" стал футбольный клуб из Лиссабона "Бенфика" в рамках второго группового тура Лиги чемпионов УЕФА. Болельщики сине-бело-голубых устроили перфоманс в поддержку петербургского клуба.

Видео: Piter.TV