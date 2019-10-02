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Видео: болельщики "Зенита" устроили перфоманс в поддержку петербургского клуба

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Петербуржцы вывесили огромный плакат и подсветили стадион.

Болельщики "Зенита" устроили перфоманс "Сияй, свети, великий клуб" перед началом встречи с "Бенфикой" 2 октября. Корреспондент Piter.TV стал очевидцем происходящего.

Фанаты петербургского клуба не только вывесили плакат, но и подсветили стадион фонариками. 

Сегодня, 2 октября, на "Газпром Арене" проходит матч "Зенита" с "Бенфикой" с рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у "Газпром Арены" образовались очереди. Игра началась в 22:00 по московскому времени. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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