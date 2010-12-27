Артем Дзюба напишет автобиографию с неприличными историями

нападающий "Зенита" планирует в будущем создать литературное произведение на основе историй из собственной жизни.

Форвард сборной России по футболу и игрок петербургской команды "Зенит" Артем Дзюба пообещал фанатам написать книгу, в которой расскажет о неприличных историях, произошедших за время его спортивной карьеры.

В моей биографии было много анекдотичных случаев, но самые смешные – неприличные. Так что давайте дождемся выхода книги, я, кстати, ее обязательно напишу заявил игрок в интервью изданию GQ

Напомним, что в 2018 году глянцевое мужское издание определило Артема как "Человека года". Ранее это звание принадлежало рэперу Басте. Подобную почесть футболисту решили оказать после результативных бросков на Чемпионате мира по футболу, а также создании мотивационной атмосферы для коллег по цеху и вдохновения для болельщиков.

Фото: ФК "Зенит"