Артем Дзюба признан "Человеком года-2018" по версии GQ

Футболист обошел других претендентов на данное звание.

Глянцевое мужское издание GQ назвало "Человека года" в 2018 году. По версии журнала им стал нападающий петербургской футбольной команды "Зенит" Артем Дзюба, который также отличился и в качестве игрока сборной России во время Чемпионата мира. Постом с радостным событием поделилась команда Северной столицы, выложив пост с выбором журналистов в официальном аккаунте в социальной сети.

Форвард сборной России благодаря своим голам, речам и жестам превратился в живой символ чемпионата мира, затмив всех претендентов на звание - и даже волка Забиваку комментируют представители GQ победу Дзюбы в номинации

Напомним, что ранее по версии того же издания, "Человеком года" в 2017 году был назван рэпер Баста.

Фото: ФК "Зенит"