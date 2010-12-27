Аршавин официально развелся

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в 2016 году.

Красносельский районный суд Петербурга расторг брак футболиста Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. По решению судьи ребенок останется жить с матерью. Бывшему игроку сборной России предстоит платить в качестве алиментов одну восьмую от дохода. Об этом журналистам рассказала адвокат Виктория Савицкая.

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в 2016 году. В феврале 2017 года у пары родилась дочь. После конфликта в семье футболист отсудил у супруги иномарку и потребовал миллион евро.

Позднее Аршавину запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам. Спортсмен не давал денег на содержание младшей дочери в течение четырех месяцев. За это время у него накопилась задолженность в размере одного миллиона рублей.

В ноябре прошлого года спортсмен объявил о завершении футбольной карьеры. В марте 2019 года стало известно, что Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб "Газпром"-Академии.

Фото: Instagram / arshavina_alisa