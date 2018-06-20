Аршавин назвал Кержакова лучшим партнером команде

Игроки вместе играли в составе "Зенита" и сборной России.

Футболист Андрей Аршавин назвал Александра Кержакова лучшим партнером, с которым он играл в "Зените" и сборной России. Слова футболиста передали спортивные издания.

Отвечая на вопрос о лучших партнерах по команде, бывший полузащитник отметил нападающего Александра Кержакова, а также испанца Сеска Фабрегаса, с которым он вместе выступал за лондонский "Арсенал".

Напомним, что Арвшивин выступал в составе "Зенита" с 2000 по 2008 год, а также с 2012 по 2015. В состав клуба с Невы игрок три раза становился чемпионом России, Кубка и Суперкубка УЕФА 2008.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России. Игрок провел за национальную команду 91 матч и забил 30 мячей. На клубном уровне игрок закрепил за собой звание лучшего голеадора "Зенита" (161 гол), в составе которого он также становился трехкратным чемпионом России.

Отметим, что оба игрок уже завершили свои профессиональные карьеры, они стали послами России на предстоящем Евро-2020.

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Фото: ФК "Зенит"