Археологи рассказали, что было на месте Петербурга до его появления

По словам Беляева, не так часто можно найти местность, чтобы были одни болота кругом.

Археологи провели комплексный анализ древоземляной крепости, которую нашли в ходе противоаварийных работ на территории Меншикова бастиона. Об этом пишете "МК в Питере" со ссылкой на археолога и историка искусств, доктора исторических наук, члена-корреспондента РАН Леонида Беляева.

По словам Беляева, не так часто можно найти местность, чтобы были одни болота кругом. Логично что для воздевания крепостей выбирали устойчивую и сухую почву. Он подтвердил, что в Петербурге было много болот. Но не весь город был болотистой местностью.

Ранее интеллектуальная камера ГАТИ будет отслеживать нарушения благоустройства в Петербурге.

Фото: piter.tv

