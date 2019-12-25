Вернувшийся к работе в Эрмитаже археолог Бутягин анонсировал новую лекцию

Александр Бутягин выступит на археологической сессии Эрмитажа в декабре.

Археолог Александр Бутягин в середине декабря выступит на археологической сессии Эрмитажа. Ученый расскажет о полевых исследованиях в Краснодарском крае. Об этом он сообщил ТАСС.

После возвращения к работе в Эрмитаже в мае Бутягин возобновил публичные выступления. Он читает лекции в петербургских лекториях "Архэ", "В смысле" и Doctrina et Nobiles. В ближайшее время археолог также планирует выступить в лектории Эрмитажа и провести встречу в Москве.

В этом году полевой сезон ученого прошел в Керчи. Бутягин заведует сектором античной археологии Северного Причерноморья в Эрмитаже и занимает должность ответственного секретаря Археологической комиссии музея. С 1999 года он руководит Мирмекийской экспедицией. Археолог является автором более 100 научных работ, в том числе опубликованных на иностранных языках.

В декабре 2025 года Бутягина задержали польские спецслужбы, когда он направлялся из Нидерландов на Балканы для участия в лекционном туре. Украина добивалась его экстрадиции. В апреле 2026 года ученого освободили в рамках обмена на белорусско-польской границе. После возвращения в Россию он также заявил о намерении создать археологический факультет в одном из российских вузов.

Ранее мы сообщали, что бесплатный вход в Эрмитаж собрал длинные очереди.

Фото: Вконтакте/Александр Бутягин