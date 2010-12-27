Банк "Советский" признан банкротом‍

Решение вынес Арбитражный суд Петербурга.

Арбитражный суд Петербурга постановил, что банк "Советский" следует признать банкротом. Такое решение было принято из-за больших долгов организации перед вкладчиками.

Отметим, что еще к началу первого летнего месяца банк занял 11 место по величине активов в рейтинге кредитных организаций. Главный офис компании располагается в северной столице на Большом Сампсониевском проспекте. В связи с этим судебное решение о дальнейшей судьбе банка принималось именно в данном регионе, несмотря на то, что банк развивал деятельность по всей стране.

Представители пресс-службы Объединенных судов по Санкт-Петербургу добавили, что также судья постановил открыть конкурсное производство.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Петербурге плата за коммунальные услуги вырастет на пять процентов.

Фото: Piter.tv