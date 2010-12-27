В Петербурге плата за коммунальные услуги вырастет на пять процентов

Средний показатель вырастет из-за удорожания отдельных услуг.

С 2019 года коммунальные платежи в Петербурга уведличаться на пять процентов. Об этом рассказал председатель Комитета по тарифам Дмитрий Коптин. Чиновник заявил, что рост будет зафиксирован в июле следующего года.

Причиной стало подорожание тарифов на тепло и обеспечение горячим водоснабжением - рост оплаты данных услуг достиг четврех процентов. В это же время рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение - увеличился на семь процентов.

Спикер отметил, что Северная столица имеет средние показатели по тарифам в стране. Сейчас сумма достигает 1917 рублей, в то время как в Москве показатели превышают 1944 рубля. В Новосибирске "коммуналка" обходится местным жителям в 1545 рублей.

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