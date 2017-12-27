Антонио Бандерас "наслаждается культурой" в филиале Русского музея

Антонио Бандерас побывал на выставке в филиале Русского музея в Испании.

Актер Антонио Бандерас опубликовал фото в своем Instagram с выставки "Династия Романовых" в филиале Русского музея в Испании. Такой же снимок он выставил в своем Facebook и написал: "Наслаждаюсь культурой в Малаге".

Известный актер запечатлен на фоне портрета императора Николая II (1896 год), написанным Ильей Репиным. Стоит отметить, что Бандерас позирует в непривычном образе. На снимке он абсолютно лысый. Такие жертвы принес актер Антонио Бандерас ради сериала "Гений", в котором снимается в настоящее время. Его герой - художник Пабло. Съемки проходят в Малаге.

Фото: Instagram - antoniobanderasoficial