У людей старше 60 лет иммунологическая эффективность зафиксирована на уровне 94 процентов.

Антитела к коронавирусу от "Эпиваккороны" выработались у 100% добровольцев от 18 до 60 лет. Об этом в эфире Первого канала сообщил завотделом зоонозных инфекций и гриппа НЦ вирусологии и биотехнологии Александр Рыжиков. Эксперт заметил, что все волонтеры принимали участие в пострегистрационных исследованиях препарата.

Первая группа добровольцев показала 100% иммунологическую эффективность, то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела Александр Рыжиков, представитель "Вектора"

Специалист объяснил журналистам, что у добровольцев старше 60 лет иммунологическая эффективность оказалась немного ниже, чем у более молодых коллег. Показатель защищенности от инфекции составил 94 процента. Рыжиков считает, что это прекрасный показатель для данной возрастной группы.

"Вектор" сообщил, что более 40 тыс. доз "Эпиваккороны" ввели в гражданский оборот.

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